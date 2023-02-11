Подмосковье 11 февраля 2023, 12:24 Школьник из Одинцова разработал тиски для обработки дерева

Читать 360tv в

Выпускник школы в поселке Лесной Городок в Одинцове смастерил тиски для обработки дерева с нуля. Ранее Дмитрий Дудченко дважды становился призером всероссийской олимпиады по технологии, в этот раз он рассчитывает побороться за победу с новой разработкой.

Изделие школьника сделано из бука и металла. Стоимость такого инструмента варьируется от 30 до 50 тысяч рублей.

Реклама

«Выбор пал на данное изделие, потому что в данный момент на рынке практически невозможно купить такой инструмент, и он стоит очень дорого. Мой экземпляр обошелся в районе 12 тысяч рублей», — заявил Дмитрий Дудченко.

Реклама

Помимо денежного вознаграждения призеры всероссийской олимпиады получают дополнительные баллы для поступления в вузы. Юноша собирается учиться в МГТУ имени Баумана.

«Уже выбрал факультет, осталось только успешно сдать ЕГЭ. Очень рассчитываю на баллы, которые дает всероссийская олимпиада школьников», — рассказал Дмитрий.

Так как в прошлом году Дмитрий стал призером олимпиады, в этом году он автоматически попадет в финал.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».