Подмосковье 20 января 2023, 16:34 Школьник из Одинцова изготовил нательные иконы для участников СВО

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Школьник Дмитрий Дудченко из Одинцова сделал нательные иконы для военнослужащих в зоне СВО. Одиннадцатиклассник учится в Лесногородской школе и с 11 лет занимается столярным делом. В его семье несколько поколений профессиональных мастеров.

Дмитрий может изготовить небольшую икону всего за три часа. Делает он это с помощью фрезерного станка. После механической работы шлифует образы и покрывает лаком.

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Изделия не боятся влаги и перепадов температур, поэтому их всегда можно носить с собой. Они специально сделаны миниатюрными, чтобы было удобно повесить на шею. За неделю работы мальчик вырезал из дерева 34 иконы.

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Дмитрий возглавляет совет школы и входит в состав молодежного парламента округа. В начале учебного года он предложил одноклассникам поддержать солдат письмами и гуманитарной помощью. Так ребята организовали пункт приема писем.

«Инициатором был я как представитель совета старшеклассников. <…> Данные письма выражают слова поддержки, благодарности солдатам за то, что они делают для нас, нашей страны», — рассказал Дмитрий Дудченко.

Первую партию нательных икон уже освятили в Георгиевском кафедральном соборе и отправили в зону СВО. Вместе с образами в скором времени на фронт отправят и письма, которые написали ученики Лесногородской школы.

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