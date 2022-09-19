Школьник из Ногинска создал дрон для изучения почвы | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 11:41 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Школьник из Ногинска создал дрон для изучения почвы

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Как объяснил Максим, этот робот знает о том, как и когда лучше обрабатывать поля. Звучит футуристично, но факт остается фактом. 15-летний школьник создал технологию, которая увеличит эффективность работы подмосковных аграриев.

Максим — член ногинского техноклуба. Парень учится в девятом классе, а идею проекта ему предложил отец.

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«Я живу в деревне, недалеко от Ногинска. Мой папа работает в отрасли сельского хозяйства, и он посоветовал мне именно эту направленность. Говорит, что фермерам не помешают современные технологии, которые могли бы помочь в развитии хозяйства. Я решил сделать проект на эту тему», — говорит школьник Максим Кусков.

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Задача дрона — сбор и анализ информации. Он пролетает над полем, фиксирует состояния земли и посевов на фото и видео. Затем происходит обработка полученных данных и выработка рекомендаций для владельцев пахотной земли. В память машины загружены сотни изображений полей и урожая в разном состоянии, чтобы дрон научился их сравнивать.

«Когда Максим захотел сделать дрон, это, скажем так, немного удивило. Но проект был интересный, потому что работа с нейросетями, программирование и сборка таких устройств — это про нас. Работа для конкурса была вполне достойной», — говорит куратор проекта, преподаватель информатики Илья Волков.

За работу взялись серьезно. Взяли конструктор дронов и создали нечто уникальное и недорогое. Такая машинка обошлась в 150 тысяч рублей. В создании прототипа помогла администрация городского округа. Эксперты на конкурсе отметили актуальность проекта и интересный подход команды к решению поставленной перед собой задачи, а главное — коммерческий потенциал идеи и большую пользу для целой отрасли.

В итоге — первое место на конкурсе. , Теперь главное — развивать и совершенствовать разработку дальше.

«В дальнейшем, скорее всего, будем патентовать изобретение и применять в отрасли. Нужно, чтобы нас увидели крупные компании и заинтересовались проектом», — поделился планами юный изобретатель.

Скоро у талантливых школьников Подмосковья появится больше возможностей для научно-технической деятельности. Уникальный лицей с уклоном на IT и инженерию строится под Истрой. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность досрочного завершения строительства.

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