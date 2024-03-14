Подмосковье 14 марта 2024, 10:06 Школьник из Можайского округа стал призером всероссийской олимпиады по основам православной культуры Министерство образования МО

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Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» прошел в Тольятти. Участниками образовательного мероприятия стали ребята из 14 регионов страны.

В пресс-службе Министерства образования Московской области сообщили, что ученик шестого класса школы «Лидер» Можайского округа стал призером олимпиады. Он получил диплом II степени.

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Участникам олимпиады предстояло написать основную работу по истории Русской православной церкви, решить кроссворды, а также выполнить поисковые задания в музее Академии Святителя Алексия и храме Трех Святителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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