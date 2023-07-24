Подмосковье 24 июля 2023, 14:04 Школьник из Лобни стал призером всероссийского конкурса «Большая перемена» пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Школьник Егор Вервельский из Лобни стал призером всероссийского конкурса «Большая перемена». Финал прошел в международном детском центре «Артек».

Участие в конкурсе «Большая перемена» приняли 700 учеников 5-7 классов из всех регионов России, а также более 200 граждан зарубежных государств в возрасте от 14 до 17 лет. Проект реализовали при поддержке «Движения первых», Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

В финале команды изучали с достопримечательностями российских городов и биографии их известных жителей. Затем они составили экспозицию «Россия XXI века». Эксперты оценивали логическое мышление, креативность, командную работы и коммуникативные навыки финалистов.

Егор Вервельский из Лобни представлял на конкурсе родную школу № 10.

«Я очень рад, что достойно представил Лобню в конкурсе „Большая перемена“. Это очень интересный проект, где можно проверить свои знания и получить новый опыт, завести новых друзей, увидеть знаменитых людей. Я брал с собой флаг нашего города, чтобы все видели, на что способны школьники из Лобни», — рассказал Егор.

Триста победителей конкурса в качестве поощрения отправятся в путешествие из Санкт-Петербурга во Владивосток, которое состоится осенью. Также они поучаствуют в образовательной и культурной программе проекта «Большая перемена».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио.

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