Подмосковье 24 января 2023, 16:56 Школьник из Каширы выступит в финале фестиваля «Добрая волна»

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Тяжелая форма гемофилии не мешает 12-летнему Артему Рыжову из Каширы заниматься любимыми танцами и занимать высокие места на всероссийских соревнованиях. Недавно школьник выиграл золото в конкурсе «Особые таланты — 2023», а в сентябре ему предстоит защищать честь Подмосковья в финале фестиваля «Добрая волна».

Артем с пяти лет занимается в студии спортивных танцев Dance fox в центре детского творчества «Светлячок». Руководитель студии танцев Антон Макаровский высоко оценивает навыки своего воспитанника. Парень все свободное время отдает танцам.

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«Занимаюсь пять раз в неделю. Бывают еще индивидуальные тренировки. Диагноз мне не мешает. Бывают небольшие травмы, но в целом не ощущаю дискомфорта», – говорит Артем Рыжов.

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Школьник активно выступает в федеральных и международных конкурсах. Вальс, танго и квикстеп, а также самба, ча-ча-ча, румба и джайв – это его территория.

Семнадцатого января Рыжов взял золото на фестивале для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Особые таланты — 2023», где выступил с сольной программой. Сначала самба, а потом джайв в костюме Деда Мороза.

Двадцатого января парень стал победителем регионального отборочного тура фестиваля «Добрая волна» в Ярославле. Теперь его пригласили в финал, который состоится в сентябре.

Артем хочет связать свою жизнь с любимым занятием и мечтает однажды стать хореографом для детей.

Недавно губернатор Андрей Воробьев отметил важность помощи особенным детям, инвалидам и сиротам. Глава региона подчеркнул, что поддержка людей, попавших в сложные ситуации, — вопрос, требующий участия не только власти, но и некоммерческого блока.

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