Школьник из Истры создал проект для улучшения экологии в городах

Одиннадцатиклассник из Истры создал проект, который поможет улучшить экологическую обстановку в городах. Для этого он взял спутниковые снимки и изучил состояние воздуха в Норильске и Новокузнецке.

Для своего проекта школьник взял снимки из открытой базы данных Европейского космического агентства. Он анализировал экологическую обстановке в Норильске и Новокузнецке, который находится в лидерах. После улучшения транспортной инфраструктуры и модернизации производств в Новокузнецке стало почти в 10 раз больше растительности. При этом в Норильске наблюдается совсем иная картина.

«В Норильске пока практически ничего сделано не было. То есть, был закрыт один из наиболее старых цехов — на этом все прекратилось», — отметил ученик МОУ «Лицей» Дедовска.

Он изучал снимки начиная с 2018 года. В своей работе старшеклассник использовал специальную программу.

«На первых этапах программы „Чистый воздух“ в каждом городе устанавливали специальные станции по оценке концентрации загрязняющих веществ. Стоимость самих станций и обслуживание достигает миллионов рублей. А я сделал этот проект при помощи спутников, не потратив ни копейки, сидя за столом с кружкой чая», — рассказал молодой человек.

Использование космических снимков — это простой и дешевый метод для измерения экологической обстановки. С этим согласилось и экспертное жюри на конкурсе «Большие вызовы». Со своим проектом школьник стал лучшим в Подмосковье.

«Нас курировали эксперты с космической отрасли. <…> Помимо каких-то советов по нашим проектам, они рассказывали что-то дополнительно: экзопланеты, телескопы, уникальные спутники, миссии», — подчеркнул школьник.

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» — это масштабное мероприятие для старшеклассников и студентов, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью.

Одиннадцатиклассник стал не первым учеником дедовского лицея, который заявил о себе на всю область и даже страну. Именно здесь учащиеся открывали новые острова и создавали мультфильмы на космические темы. Этому способствовало сотрудничество учреждения с Роскосмосом.

«Это сотрудничество, безусловно, и кураторство достаточно опытных наставников помогает нашим детям найти себя в науке и определить свой путь в дальнейшем», — заявила директор МОУ «Лицей» Татьяна Гришина.

Сейчас школьник готовится к заключительному этапу конкурса «Большие вызовы». С помощью полученных юношей данных можно решить экологические проблемы. Спутниковые снимки помогают контролировать различные структуры и предприятия, а так же строить планы для принятия будущих мер. Например, строительство или, наоборот, закрытие какого-либо завода.