Подмосковье 15 июня 2023, 17:07 Школьник из Истры собрал и отправил сотни посылок с гуманитарной помощью для бойцов СВО

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Школьник из Истры Матвей Бегинин собрал и отправил сотни посылок для бойцов СВО. Мальчику всего 12 лет, и он стал волонтером центра помощи участникам СВО.

Первый раз Матвей в пункт помощи пришел вместе с мамой. Она волонтер. С тех пор парень не пропустил ни одного дежурства.

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«Мы помогаем солдатам, потому что любим свою страну и хотим помочь ей в это сложное время», — сказал Матвей.

В каждую посылку он вкладывает письма для бойцов со словами поддержки. Мальчик принимает вещи и упаковывает их, помогает с раскройкой одежды и с плетением маскировочных сетей. За время работы в волонтерском центре Матвей принял и упаковал сотни коробок с гуманитарным грузом.

Если вы тоже хотите помочь, приходите в волонтерский центр по адресу: Истра, улица Адасько, дом № 11. Туда можно принести спецодежду, бытовые принадлежности, еду и медикаменты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке бойцов СВО и их семей в регионе.

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