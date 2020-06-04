04 июня 2020, 22:16
Школьник из Химок выгуливал чужих собак, чтобы купить подарок брату
Школьник Егор Чернышов выгуливал соседских собак, чтобы накопить на подарок брату и не просить деньги у родителей. Мальчик старался для младшего брата Артема, который увлекается футболом. В итоге подарок превзошел все ожидания — на сюрпризах появились автографы футболистов любимой команды Артема.
Младший брат Егора — Артем — болеет за футбольную команду «Динамо» и вообще любит футбол. В итоге Егор заработал на мяч и форму для брата. Футболисты московского «Динамо» узнали об этой истории и решили оставить на подарках свои автографы.
Теперь у братьев есть мяч, заряженный на хорошую тренировку. Подробности — в сюжете «360».