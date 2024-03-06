Подмосковье 06 марта 2024, 16:17 Школьник из Химок стал победителем XV Международной олимпиады по математике Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Химчанин Иван Часовских достиг абсолютной победы на XV Международной олимпиаде по математике. Ученик 10-го класса школы № 14 из Химок в индивидуальном зачете набрал максимальные 40 баллов. Соревнования прошли дистанционно в президентском лицее «Сириус».

Глава Химок Дмитрий Волошин выразил искренние поздравления Ивану, его родителям и наставникам за великолепный результат. Он также подчеркнул особый подход к обучению одаренных учеников в школе № 14, который позволяет им получать дополнительные знания и тренироваться. В последние три года несколько учеников этой школы стали победителями и призерами на всероссийских этапах олимпиад.

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Иван начал серьезно заниматься математикой в конце шестого класса. Уже тогда он демонстрировал выдающиеся успехи на различных олимпиадах.

В прошлом году Иван победил на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по информатике, призером по математике. Сейчас признан победителем регионального этапа всероссийской олимпиады по математике, информатике и призером по физике.

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