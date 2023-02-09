Подмосковье 09 февраля 2023, 18:53 Школьник из Химок стал оператором воздушно-летательного аппарата в 14 лет

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Спортивные занятия по гонкам на дронах проходят в доме юного техника «Интеграл» в Химках. Это развивающийся вид спорта, в котором игроки самостоятельно мастерят беспилотники и соревнуются на полосе препятствий. Ученик школы № 27 Юрий Радионов сдал экзамен и стал оператором аппарата в 14 лет.

«Это безумно интересно: смесь спорта, информатики, физики, математики. Наука и технологии в одном целом. Есть готовые аппараты, а есть те, что мы сами доводим до спортивного уровня. Гонщик должен уметь и программировать дрон, и понимать как он работает», — поделился Юрий.

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Секцию в «Интеграле» посещают 63 ребенка разных возрастов. Отмечается, что летать на спортивных дронах может спортсмен, обладающий навыками программирования и базовыми знаниями об авиации и точных науках.

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«Наш кружок уникален, потому что, чтобы стать гонщиком, необходимо пройти профессиональную подготовку и получить квалификацию оператора воздушно летательного аппарата», — рассказал тренер по спортивным дронам Анатолий Карнилов.

Соревнования проводятся за ограждениями, а все происходящее на площадке можно увидеть через экраны мониторов. Гонки на дронах или дрон-рейсинг официально стали спортивной дисциплиной в 2018 году. В 2019 на базе доме юного техника в Химках прошли первые международные соревнования.

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