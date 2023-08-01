Подмосковье 01 августа 2023, 15:42 Школьник из Химок стал финалистом всероссийского турнира по программированию систем беспилотной авиации Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Ученик школы «Лига первых» в Химках вышел в финал всероссийского кубка «Код будущего». Состязание по программированию систем беспилотной авиации прошло в Новосибирске.

Участие в состязаниях принимали более 300 детей из 38 регионов страны. Ребята писали коды для беспилотных летательных аппаратов на языке программирования Python.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Евгений Сотников из Химок участвовал в мастер-классах по пилотированию и программированию. Он увлекся беспилотными авиационными системами, биотехом и креативной экономикой во время проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2023».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».