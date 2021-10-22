Подмосковные школьники в возрасте 7-17 лет приняли активное участие в конкурсе на международную премию «Экология — дело каждого». Они готовы поделиться полезными проектами. Иван Лукьяненок из Химок считает, что можно начать с малого — сминать пустые пластиковые бутылки.

«Так легко сделать лучше, так легко не навредить. Надо просто быть человеком и, наконец-то, свою планету полюбить», — заявил он.

Вместе с мамой он сочинил стихотворение про заботу об окружающей среде, пока шел по замусоренному двору. Его мама Марина Лукьянова объяснила, что весной было очень мало дворников. Двор был закидан масками.

Ваня предложил сминать бутылки перед тем, как выбросить пластиковое изделие потому, что так можно мусоровоз за один прием сможет увезти больше отходов. Поездок станет меньше, как и вредных выхлопов от двигателей.

Марина Лукьянова сообщила, что дети сейчас стали намного более продвинутыми в вопросах экологии, чем взрослые. Ее слова подтвердила глава Роспррироднадзора Светлана Родионова.

«Мы не ожидали, что дети настолько содержательно и качественно расскажут о проблемах экологии. Многие члены жюри говорят, что это пронимает до слез и до отзыва в сердце», — поделилась она.

На конкурс было подано более шести тысяч заявок в номинациях эко-рисунок, эко-тренды, юный эко-блогер и других. Имена победителей назовут 24 ноября. Их отправят в экологический лагерь Всероссийского детского центра «Орленок». Лучшие проект претворят в жизнь экологи.

В рамках акции «Сдай старые шины на переработку!», которая началась три недели назад, жители Подмосковья сдали на утилизацию около 6,5 тысячи автомобильных покрышек. Это 700 кубических метров шин.