Подмосковье 02 февраля 2024, 16:25 Школьник из Химок презентовал Владимиру Путину творческий проект на выставке «Россия» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Ученик четвертого класса школы «Лига первых» в городском округе Химки Герман Шадчнев презентовал Владимиру Путину творческий проект на выставке «Россия» на ВДНХ. Президент пообщался с ребятами из разных городов страны в рамках закрытия второго съезда детей и молодежи «Движение Первых».

Школьник ведет собственный видеопроект о профессиях. Он пробует себя в различных ролях: от учителя до рэп-исполнителя.

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«Основная задача моих клипов — привлечь внимание людей к разным профессиям. Рассказать о том, что каждая профессия важна и интересна. Я уже снимал клип про учителя. Он набрал больше всего просмотров. Президенту понравилась моя идея, буду продолжать развиваться в этом направлении», — рассказал Герман Шадчнев.

На форуме «Россия» на ВДНХ встретились почти три тысячи делегатов из разных регионов России.

«Школа „Лига Первых“ в Химках входит в список лучших рейтинга регионального министерства образования. Здесь учатся талантливые и одаренные ребята. Всегда приятно, когда школьники проявляют свои способности в таком раннем возрасте. Стремятся расти и развиваться в разных направлениях. Герману желаю новых проектов и интересных идей», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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