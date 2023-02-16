Подмосковье 16 февраля 2023, 13:39 Школьник из Фрязина победил на всероссийских соревнованиях по плаванию

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Десятилетний Иван Дудка из города Фрязино занял первое место на всероссийских соревнованиях по плаванию Mad Wave Challengе. Это один из самых массовых турниров в России, участие в котором приняли 849 спортсменов из 28 регионов страны.

Школьнику пока только 10, но он уже выигрывает заплывы у более старших ребят.

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«В его возрасте многие только начинают заниматься, а Ваня уже плывет под первый взрослый разряд. Наша цель сейчас — попасть на соревнования „Веселый дельфин“. Все данные у нас для этого есть», — говорит тренер по плаванию спортивной школы «Олимп» Светлана Лубова.

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Иван Дудка плавает уже шестой год и постоянно покоряет пьедестал. В прошлом году он завоевал пять золотых медалей и установил три рекорда на открытом детском турнире по плаванию «Кубок Золотого кольца».

Заниматься начал, глядя на своего старшего брата Игоря. Парень является кандидатом в мастера спорта и участником сборной Подмосковья по плаванию. Иван отставать не собирается и занимается по шесть дней в неделю.