16 февраля 2023, 13:39
Школьник из Фрязина победил на всероссийских соревнованиях по плаванию
Десятилетний Иван Дудка из города Фрязино занял первое место на всероссийских соревнованиях по плаванию Mad Wave Challengе. Это один из самых массовых турниров в России, участие в котором приняли 849 спортсменов из 28 регионов страны.
Школьнику пока только 10, но он уже выигрывает заплывы у более старших ребят.
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«В его возрасте многие только начинают заниматься, а Ваня уже плывет под первый взрослый разряд. Наша цель сейчас — попасть на соревнования „Веселый дельфин“. Все данные у нас для этого есть», — говорит тренер по плаванию спортивной школы «Олимп» Светлана Лубова.
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Иван Дудка плавает уже шестой год и постоянно покоряет пьедестал. В прошлом году он завоевал пять золотых медалей и установил три рекорда на открытом детском турнире по плаванию «Кубок Золотого кольца».
Заниматься начал, глядя на своего старшего брата Игоря. Парень является кандидатом в мастера спорта и участником сборной Подмосковья по плаванию. Иван отставать не собирается и занимается по шесть дней в неделю.
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