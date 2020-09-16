Школьник из Электростали спроектировал и собрал 3D-принтер

Старшеклассник из Электростали Иван Бедняков сам спроектировал и собрал 3D-принтер. Его проект вошел в число победителей на региональном туре Всероссийской олимпиады школьников по технологии. Теперь он собирается сделать своими руками квадрокоптер.

Одиннадцатиклассник Иван Бедняков спроектировал и собрал работающий 3D-принтер. Он трудился над ним целый год.

Ваня ходил в объединение, где занимался робототехникой и 3D-моделированием. А 3D-принтера у будущих инженеров не было. Тогда школьнику пришла в голову идея сделать свой. Юноша долго искал детали, некоторые из них он напечатал на заводском 3D-принтере.

Школьнику помогал его наставник Илья Евдокимов. Они торопились с проектом, потому что хотели успеть на Всероссийскую олимпиаду школьников по технологии. У них получилось. Ваня попал в тройку победителей.

Источник фото: телеканал «360»

«Я руководил, но делал все равно ребенок», — отметил Илья Евдокимов, педагог дополнительного образования МОУДОД Центр «Диалог».

Самодельный принтер обошелся в семь тысяч рублей. Теперь им будут пользоваться все воспитанники центра.