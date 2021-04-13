Школьник из Дубны создал умные очки. Они показывают время и уведомления

До Apple Glass еще далеко, но Ваня уверен — это изобретение впишет его имя в историю. 9-классник из Дубны спаял «умные» очки. Гаджет показывает на экране время, дату и уведомления.

Представьте ситуацию: вы увлеклись наукой. Инженерией, инновациями — в общем, изобретаете. Но у вас нет ни связей, ни денег, да и лет вам всего-навсего 15. И все же — с чего-то стоит начинать.

9-классник из Дубны Иван Козленко — инженер. За его плечами — уже готовое изобретение — смарт-очки, которые он спроектировал за несколько месяцев.

Источник фото: телеканал «360»

Сырье незамысловатое: обычные очки, немного пластика, паяльник и уже готовая плата. Конструкция выглядит пока довольно топорно. При включении на маленьком экране появляется информация — пока базовая: время, дата, смс. Но в дальнейшем можно адаптировать и под другие полезности.

«Можно оставить себе заметку или напоминание, которое будет выведено на экран», — говорит школьник Иван Козленко.

Источник фото: телеканал «360»

Например, отмечает Ваня, очки напомнят пожилому человеку принять лекарства или, если вы в иностранном аэропорту не можете прочитать информацию на табло — умный гаджет переведет текст.

«Я хочу в будущем постараться уменьшить данную конструкцию до минимального размера», — говорит Иван.

Какое будущее ждет новый гаджет и как его можно усовершенствовать — смотрите в сюжете «360».