Подмосковье 25 марта 2024, 17:30 Школьник из Дмитрова стал призером всероссийской олимпиады по искусству Unsplash

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Ученик гимназии «Логос» из Дмитрова Тимофей Пасечнюк занял призовое место на всероссийской олимпиаде школьников по искусству. Она прошла с 18 по 24 марта в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

Как рассказали в администрации округа, первый тур олимпиады был теоретическим, а второй — творческим, который завершился мастер-классами. Для финалистов также организовали посещение Третьяковской галереи.

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