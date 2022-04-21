Школьник из Балашихи прошел в финал шоу «Голос. Дети»

Шамиль Ибадов занимается музыкой с пяти лет. Сейчас ему 12 и за это время он получил множество музыкальных наград различных конкурсов и телевизионных шоу.

Петь Шамиля научила мама, она педагог по вокалу и преподаватель игры на фортепиано. Она же теперь и PR-менеджер Шамиля. Договориться о съемках, о концертах, об участиях Шамиля в шоу можно именно с ней.

Больше всего Шамилю нравится петь джаз, но и с популярной музыкой он справляется отлично. Например, на шоу «Интуиция» Шамиль исполнял кавер-версию песни Сергея Лазарева. Ролик с тем его выступлением набрал почти 100 тысяч просмотров.

А вот на шоу «Голос. Дети» Шамиль прошел только с третьей попытки. Его наставником стал Егор Крид. Теперь молодой певец уже в финале конкурса.

На сцене Шамиль звезда, а в повседневной жизни просто ученик восьмого класса. Ему нужно успевать учиться и в общеобразовательной школе, и в музыкальной школе. Справляться с нагрузкой ему помогает творческий подход ко всем занятиям. Например, в общеобразовательной школе он ведет урок пения для тик-тока. Он рассказывает друзьям о том, как правильно петь и как успешно развивать свой аккаунт. Он обучает ребят вокальным дыхательным упражнениям, учит с ними скороговорки для улучшения техники речи. В конце урока самостоятельная работа — прогон песни на камеру.