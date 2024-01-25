Подмосковье 25 января 2024, 12:16 Школьник Егор Вервельский из Лобни принял участие в торжественной церемонии открытия Года семьи Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Юный житель Лобни Егор Вервельский принял участие в торжественной церемонии открытия президентом России Владимиром Путиным Года семьи. Мальчик вместе с другими активистами «Движения Первых» выступил на сцене с песней.

Открытие прошло в рамках форума «Россия» 23 января. Ученик школы № 10 Егор Вервельский выступил на церемонии в составе «Хора Первых».

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«Наш хор поддержали наши близкие. Они вместе с нами вышли на сцену и исполнили одну песню. Обстановка была по-домашнему добрая и душевная», — поделился Егор.

Участие в мероприятии приняли выдающиеся граждане страны, с том числе волонтеры, врачи, защитники и профессиональные династии.

Президент Владимир Путин в своем выступлении подчеркнул важность укрепления института семьи, повышения статуса материнства и всесторонней защиты детства. Он выразил надежду, что граждане России примут деятельное участие в предстоящих мероприятиях Года семьи.

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