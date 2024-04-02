Подмосковье 02 апреля 2024, 12:52 Школьник Андрей Бочаров из Балашихи выступит на всероссийском чемпионате по программированию Фото: Ирина Мальцева

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Ученик 10-го класса школы № 14 в Балашихе прошел отбор на всероссийский чемпионат «Искусство кода». Андрей Бочаров выступит в финале состязаний, который пройдет в детском центре «Океан» во Владивостоке.

Андрей Бочаров занимается в детском технопарке «Кванториум». Молодой человек с детства интересовался технологиями и авиамоделированием, а потом начал изучать программирование. Андрей создает мобильные игры, роботов и приложения.

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На чемпионате «Искусство кода» он представил проект «Система ориентирования беспилотных летательных аппаратов при помощи спутниковых снимков». Работу оценили, и теперь Андрей отправится на финал во Владивосток. Смена для программистов пройдет с 12 апреля по 2 мая.

«Там я смогу продемонстрировать свои умения в мире программирования и соревноваться за призовые места с ребятами из разных уголков страны. Я записался в группу „Искусственный интеллект“. Во время смены надеюсь получить новые знания, опыт и доработать свой проект», — рассказал Андрей Бочаров.

Школьник поедет в детский центр «Океан» во второй раз. Год назад на таком же чемпионате его команда заняла 2-е место. В этот раз Андрей надеется на победу, которая добавит баллы к единому государственному экзамену. Он планирует изучать робототехнику военного и специального назначения в университете имени Баумана.

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