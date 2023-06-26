Подмосковье 26 июня 2023, 17:01 Школьник Андрей Адайкин из Мытищ вошел в топ‑20 на чемпионате мира по картингу

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Андрей Адайкин из Мытищ представил Российскую Федерацию на чемпионате мира по картингу в Дании. Школьник вошел в топ 20 на 2-м этапе соревнований.

Андрей Адайкин учится в школе № 8. Соревнования Академии FIA стали для него дебютом. Он занял 20 место среди 150 участников со всего мира.

Академия мастерства молодых водителей — это программа, основанная Институтом безопасности и устойчивого развития автоспорта FIA для развития талантов молодых водителей по всему миру.

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