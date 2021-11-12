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    12 ноября 2021, 13:07

    Школьная олимпиада по 23 предметам стартовала в Подмосковье

    Первый тур олимпиады школьников начался в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Олимпиада школьников стартовала в Подмосковье. Принять участие смогут ребята со всей России. Их ждут вопросы по 23 предметам.

    Школьная олимпиада по 23 предметам стартовала в Подмосковье | Изображение 1

    Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что начался первый тур олимпиады. Это соревнование для учеников 5-11-х классов.

    Олимпиада проводится уже второй раз. Наши ребята активно принимали в ней участие год назад, а с этого года такая возможность есть у школьников со всей России

    Ирина Каклюгина.

    Первый тур подмосковной олимпиады продлится до декабря. Он дистанционный. Победители и призеры выйдут в финал, который пройдет с декабря по май.

    «Желаю ребятам удачи. Это полезный опыт, который поможет проверить свои знания по разным предметам не выходя из дома», — отметила Каклюгина.

    Интеллектуальное соревнование проводит образовательный центр «Взлет». Подробности можно уточнить на сайте.