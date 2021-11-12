Школьная олимпиада по 23 предметам стартовала в Подмосковье

Олимпиада школьников стартовала в Подмосковье. Принять участие смогут ребята со всей России. Их ждут вопросы по 23 предметам.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что начался первый тур олимпиады. Это соревнование для учеников 5-11-х классов.

Олимпиада проводится уже второй раз. Наши ребята активно принимали в ней участие год назад, а с этого года такая возможность есть у школьников со всей России Ирина Каклюгина.

Первый тур подмосковной олимпиады продлится до декабря. Он дистанционный. Победители и призеры выйдут в финал, который пройдет с декабря по май.

«Желаю ребятам удачи. Это полезный опыт, который поможет проверить свои знания по разным предметам не выходя из дома», — отметила Каклюгина.

Интеллектуальное соревнование проводит образовательный центр «Взлет». Подробности можно уточнить на сайте.