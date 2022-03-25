«Школьная медицина» пришла в Ленинский городской округ Подмосковья

В лопатинской школе Ленинского городского округа Подмосковья представили проект «Школьная медицина». Теперь детям не надо будет ходить в поликлинику, медицинские обследования и профилактические осмотры врачи начнут проводить прямо в школе, а данные заносить в систему ЕМИАС. Родителям также больше не понадобится идти в поликлинику за справкой для ребенка.

«Это приближение медуслуги к тому месту, где дети проживают, где проводят большую часть своего времени. Не секрет, что территории удалены от поликлиник и амбулаторий. И возможность того, чтобы врач или медсестра находились в моменте непосредственно рядом — это бесценно», — сказал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

Благодаря внедрению лабораторной информационной системы, анализы детей автоматически поступают в электронную медицинскую карту. Родители могут увидеть результаты в личном кабинете на портале госуслуг. Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова подчеркнула, что проект направлен не на лечение, а на профилактику заболеваний у детей.

«В этой школе мы увидели шикарный медкабинет, комплекс кабинетов. Очень хорошо и очень удобно, что наши школы сейчас строятся с такими медицинскими блоками, в котором можно разместить практически всех врачей — узких специалистов», — отметила она.

Внедрение системы подобной профилактики Московская область начала одной из первых. «Школьная медицина» стала частью народного проекта «Единой России» «Крепкая семья». До конца года проект планируется расширить на весь регион.