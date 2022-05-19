Подмосковье открыло школы приемных родителей для желающих взять под опеку сирот из Донбасса

Школы приемных родителей для желающих взять под опеку сирот из ЛДНР открыли в Подмосковье. Сейчас их 30.

Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. Она напомнила, что в Московской области работает уже 86 школ приемных родителей.

На базе 30 школ открыли специализированные для тех неравнодушных семей, которые готовы помочь сиротам Донбасса Ирина Каклюгина.

Многие семьи уже заявили о желании принять сирот. В Подмосковье взяли под опеку уже 27 детей из Донбасса.

Их приняли в 10 семьях. При этом братьев и сестер не разлучали.

Кроме того, в Подмосковье работает горячая линия, на которой можно задать вопросы, связанные с опекой сирот из Донбасса.

«Достаточно позвонить по номеру 122, далее нажать 6, а затем 8», — объяснила Каклюгина.

Диспетчеры, по ее словам, подробно ответят на вопросы и помогут найти ближайшую школу приемных родителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что семьи в регионе получают выплаты на каждого ребенка-сироту из Донбасса.