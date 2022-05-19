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    19 мая 2022, 10:02

    Подмосковье открыло школы приемных родителей для желающих взять под опеку сирот из Донбасса

    Анастасия Аброськина

    Школы приемных родителей для желающих взять под опеку сирот из ЛДНР открыли в Подмосковье. Сейчас их 30.

    Подмосковье открыло школы приемных родителей для желающих взять под опеку сирот из Донбасса | Изображение 1

    Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. Она напомнила, что в Московской области работает уже 86 школ приемных родителей.

    На базе 30 школ открыли специализированные для тех неравнодушных семей, которые готовы помочь сиротам Донбасса

    Ирина Каклюгина.

    Многие семьи уже заявили о желании принять сирот. В Подмосковье взяли под опеку уже 27 детей из Донбасса.

    Их приняли в 10 семьях. При этом братьев и сестер не разлучали.

    Кроме того, в Подмосковье работает горячая линия, на которой можно задать вопросы, связанные с опекой сирот из Донбасса.

    «Достаточно позвонить по номеру 122, далее нажать 6, а затем 8», — объяснила Каклюгина.

    Диспетчеры, по ее словам, подробно ответят на вопросы и помогут найти ближайшую школу приемных родителей.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что семьи в регионе получают выплаты на каждого ребенка-сироту из Донбасса.