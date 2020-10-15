Более 850 школ Подмосковья уйдут на плановые каникулы с 26 октября

Каникулы продлятся ровно неделю. Ирина Каклюгина уточнила, что школы с такой системой учебы ежегодно завершают первую четверть примерно в это же время.

По ее словам, переживать родителям не нужно — все подробные сведения о датах проведения каникул уже разместили на сайтах образовательных учреждений. Кроме того, их отправят и в чаты, созданные педагогами для общения с мамами и папами ребят.

Остальные школы продолжат обучение в очном режиме. Отмечу, что во всех областных школах принимаются самые строгие меры санитарной безопасности Ирина Каклюгина.

Ирина Каклюгина подчеркнула, что подмосковное Министерство образования проводит выездные проверки каждый день.

«Мы держим вопрос безопасности на особом контроле. Это сейчас для нас приоритет», — сказала она.

Те школы, которые учатся по модульной системе, отправились на плановые недельные каникулы с 5 октября. Дети уже вернулись в свои классы.

Губернатор сделал акцент на том, что у правительства сейчас нет цели отправить детей на каникулы и временно не возвращать их обратно в классы.