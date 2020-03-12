Школы Подмосковья готовы отразить эпидемию коронавируса. Но учебе это не помешает

В Подмосковье выявили два случая заражения коронавирусом у взрослых, но в области держат ситуацию на контроле. В том числе в школах ввели новую проверку, а если ученик оказался на больничном, учеба у него не прекращается. Об этом в эфире «360» рассказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

У нас непростая ситуация в мире, но Минздрав страны и области ситуацию держит. Главное — без паники, но делать вид, что ничего не происходит, мы не можем. Во всех школах Московской области ввели так называемые утренние фильтры — это когда дети заходят в школу, им измеряют температуру Ирина Каклюгина глава Минобразования Подмосковья.

Если школа маленькая, то температуру могут измерять каждому ребенку, обязательно бесконтактным градусником. В больших школах на входе стоит сотрудник, следит, чтобы не было столпотворений. И речь здесь не только о коронавирусе, но и ОРВИ, который никто не отменял. Его профилактика также продолжается.

Детям, которые вызывают наибольшее подозрение — кашляют, чихают или с насморком — измеряют температуру. Если она повышенная, школьника отводят в медицинский кабинет. Тогда приглашают родителя и предлагают забрать ребенка домой долечиться. Но учиться ребенок не перестает, учеба продолжается дистанционно. Через портал электронных услуг все домашние задания приходят в личный кабинет. Когда ребенок придет в школу, с него спросят.

Что касается тех, кто продолжает посещать школу, то Каклюгина дала совет не перебарщивать с масками. Работники столовых работают в перчатках. Тех, кто почувствовал себя плохо, на работу не пускают, в столовых трудятся только здоровые люди.

Если больных в школе оказалось слишком много, то для этого тоже есть меры.

Если процент заболевших в классе превышает 20% (например, пять человек из 20), то закрывается полностью класс. При этом в школе прекращается хождение детей — они сидят по классам, к ним приходят учителя. Если в школе процент заболевших 20% (100 человек из 500), закрывается на карантин школа минимум на неделю Ирина Каклюгина глава Минобразования Подмосковья.

Сейчас в Подмосковье нет школ на карантине. В начале февраля закрывали пять.

Каклюгина привела статистику, по которой в большинстве коронавирусом болеют люди пенсионного возраста, особенно с хроническими заболеваниями. При этом дети реже заражаются, и зачастую болезнь проходит бесследно и бессимптомно.

«Сейчас действительно небольшой подъем в целом по заболеваемости, и это работает как мера профилактики. <…> Не надо пугать друг друга, но тем не менее профилактика важна», — заключила Каклюгина.

В России к данному моменту зафиксировали 28 случаев заражения. Восемь из них выявили за последние сутки, шесть — в Москве и двое — в Подмосковье. Все они приехали из Италии. Ранее Минздрав Московской области рассказал, как себя чувствуют заболевшие. В ведомстве добавили, что всех контактировавших с ними отправили на карантин.

Главное, что известно на 12 марта о коронавирусе в России и мире, — в материале «360».