Подмосковье 28 июня 2023, 16:01 Школе в Королеве предложили присвоить имя погибшего при пожаре спасателя Рустама Накибова

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Жители Королева попрощались с героически погибшим при тушении пожара спасателем Рустамом Накибовым. Гражданская панихида прошла в городской пожарно-спасательной части № 80. Отпевание состоялось в Богородице-Рождественском храме округа.

«Он всегда готов был прийти на помощь, подставить плечо. <…> Трагическая гибель Рустама — это утрата не только для родных и близких, друзей и товарищей, но и для всего пожарно-спасательного гарнизона Московской области. Мы все глубоко скорбим», — сообщил начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

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Глава Королева Игорь Трифонов принес соболезнования матери и жене погибшего.

«Нас сегодня много, следовательно, человек он был хороший. Рустам не умер, он останется в наших сердцах», — заявил начальник спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Сергей Зверев.

В Королеве предложили увековечить память героя, разместив мемориальную доску на доме, где жил пожарный. Также Первомайской школе № 2, где учился погибший, хотят присвоить его имя.

Накибов погиб 25 июня при исполнении служебного долга. Во время пожара в доме на Пионерской улице он спасал жильца. Однако вытащить его и спастись самому Рустаму не удалось.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что семью героя обеспечат вниманием и необходимой заботой. Он поручил Полетыкину оказать поддержку родственникам пожарного.

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