Школа здоровья для жителей с сахарным диабетом начала работать в Видном

В Ленинском городском округе более четырех тысяч человек имеют сахарный диабет первого и второго типов. Чтобы научить их совладать с болезнью и жить полной жизнью, на базе районной клинической больницы в Видном снова начала работать школа здоровья.

«К сожалению, чем старше мы становимся, тем шанс заболеть сахарным диабетом увеличивается. Но это совсем не значит, что уровень жизни должен ухудшиться. При соблюдении определенных правил человек может жить точно также, как любой другой», — говорит врач-эндокринолог Лидия Созонова.

Сахарный диабет — неизлечимое заболевание, человек приобретает его на всю жизнь. По словам эндокринологов, людей чаще страшит не высокий уровень глюкозы в крови, а диеты и снижение качества жизни. Как быть дальше и как принять новую реальность — как раз и рассказывают на уроках школы здоровья.

Обучение длится в среднем две недели и состоит из 10 занятий. В основном это лекции, но два урока — обязательно практические. На них учат правильно делать инъекции инсулина.

«Чем меньше игла — тем лучше. Если игла четыре или шесть миллиметров, то делам укол под прямым углом. Если игла более шести или восьми миллиметров, то колем уже под углом 45 градусов», — рассказала о двух важных правилах врач-эндокринолог Ширин Нуриева.

Это лишь малая часть того, что важно знать о диабете. О том, как правильно питаться, как помочь себе без врача и просто научиться жить с этим диагнозом — всему этому научат на занятиях школы диабета.