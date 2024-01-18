Подмосковье 18 января 2024, 15:11 Школа в ЖК «Скандинавский» в Мытищах откроется в 2024 году пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Школа на 500 мест строится в жилом комплексе «Скандинавский» в Мытищах. Она откроется во втором квартале 2024 года.

В новой школе оборудуют кабинеты, лаборантские, помещения продленного дня для начальных классов, медблок, библиотеку, а также актовый и спортивные залы.

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Сейчас на объекте трудятся 85 рабочих и строительная техника. Школа уже готова более чем на 50%. Ее открытие ожидают во втором квартале 2024 года.

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