13 декабря 2023, 15:14
Школа в ЖК «Пехра» в Балашихе стала лучшей на конкурсе проектов социальной инфраструктуры
Школа в жилом комплексе «Пехра» в Балашихе победила на конкурсе проектировщиков «Лучший объект социальной инфраструктуры». Ее отметили в номинации «Образовательные учреждения. Интерьеры. Проекты».
Проект школы в жилом комплексе «Пехра» разработали архитекторы Константин Гандрабур и Всеволод Медведев. Сейчас объект находится на стадии строительства. Открыть школу планируют в 2024 году.
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Учреждение рассчитано на 1500 человек. Там будут деревья, теплицы, панорамные окна и 3D панно над главным входом. Здание украсит портрет греческого бога Прометея.
Интерьер будет выполнен в светлых цветах. На территории появится спортивная площадка и беговые дорожки для тренировок в любое время года. Также появится место для выращивания овощей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что дизайнеры и креативщики предложат новые идеи для парков и школ искусств в регионе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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Балашиха
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