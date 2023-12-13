Подмосковье 13 декабря 2023, 15:14 Школа в ЖК «Пехра» в Балашихе стала лучшей на конкурсе проектов социальной инфраструктуры Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Школа в жилом комплексе «Пехра» в Балашихе победила на конкурсе проектировщиков «Лучший объект социальной инфраструктуры». Ее отметили в номинации «Образовательные учреждения. Интерьеры. Проекты».

Проект школы в жилом комплексе «Пехра» разработали архитекторы Константин Гандрабур и Всеволод Медведев. Сейчас объект находится на стадии строительства. Открыть школу планируют в 2024 году.

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Учреждение рассчитано на 1500 человек. Там будут деревья, теплицы, панорамные окна и 3D панно над главным входом. Здание украсит портрет греческого бога Прометея.

Интерьер будет выполнен в светлых цветах. На территории появится спортивная площадка и беговые дорожки для тренировок в любое время года. Также появится место для выращивания овощей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что дизайнеры и креативщики предложат новые идеи для парков и школ искусств в регионе.

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