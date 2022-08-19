Школа в ЖК «Эко Видное 2.0» откроется в Ленинском округе в 2024 году

В ЖК «Эко Видное 2.0» в Ленинском округе построят большую школу с переходами между учебными блоками. Облик проекта поддержали в архитектурной комиссии градостроительного совета Подмосковья.

Как сообщил глава ведомства Владислав Гордиенко, школа сможет принять 1100 учеников. Ее площадь составит около 17 тысяч квадратных метров.

«Помимо учебных кабинетов, спланировано два оборудованных физкультурных зала, мастерские, читальный зал с демонстрационным пространством для выступлений и актовый зал с эстрадой», — добавил он.

Здание учреждения будет напоминать по форме букву Н, а планировку выполнят в системе блок-модулей, которые будут объединены переходами. Начальная и старшие школы будут учиться раздельно.

В здании сделают библиотеку, актовый и обеденный залы, а на каждом этаже обустроят зоны отдыха. Внешне школа будет сочетаться с застройкой жилого комплекса, фасады выполнят в сером и белом цветах. На территории создадут места для тихого отдыха, активных игр, занятий спортом и учебно-опытные зоны для выращивания растений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии новых школ и детских садов в Подмосковье 1 сентября. В этом году учреждения региона примут свыше миллиона учеников.