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    19 августа 2022, 12:24

    Школа в ЖК «Эко Видное 2.0» откроется в Ленинском округе в 2024 году

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    В ЖК «Эко Видное 2.0» в Ленинском округе построят большую школу с переходами между учебными блоками. Облик проекта поддержали в архитектурной комиссии градостроительного совета Подмосковья.

    Школа в ЖК «Эко Видное 2.0» откроется в Ленинском округе в 2024 году

    Как сообщил глава ведомства Владислав Гордиенко, школа сможет принять 1100 учеников. Ее площадь составит около 17 тысяч квадратных метров.

    «Помимо учебных кабинетов, спланировано два оборудованных физкультурных зала, мастерские, читальный зал с демонстрационным пространством для выступлений и актовый зал с эстрадой», — добавил он.

    Школа в ЖК «Эко Видное 2.0» откроется в Ленинском округе в 2024 году | Изображение 1

    Здание учреждения будет напоминать по форме букву Н, а планировку выполнят в системе блок-модулей, которые будут объединены переходами. Начальная и старшие школы будут учиться раздельно.

    Школа в ЖК «Эко Видное 2.0» откроется в Ленинском округе в 2024 году | Изображение 2

    В здании сделают библиотеку, актовый и обеденный залы, а на каждом этаже обустроят зоны отдыха. Внешне школа будет сочетаться с застройкой жилого комплекса, фасады выполнят в сером и белом цветах. На территории создадут места для тихого отдыха, активных игр, занятий спортом и учебно-опытные зоны для выращивания растений.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии новых школ и детских садов в Подмосковье 1 сентября. В этом году учреждения региона примут свыше миллиона учеников.