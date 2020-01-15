Школа в волоколамской деревне Порохово открылась после ремонта

Пороховская школа в Волоколамском городском округе открыла двери после капитального ремонта. С каникул дети вернулись на занятия уже в обновленное здание. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Строители полностью отремонтировали фасад, входные группы, кровлю и внутренние помещения. Также обновили инженерные системы и благоустроили двор, установили новые ограждения и окна.

Глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка вместе с директором школы Еленой Чижиковой заглянул к школьникам, чтобы узнать их мнение по поводу проведенного ремонта. Оказалось, что дети особенно довольны тем, что теперь у них есть хорошая зона отдыха.

Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

Михаил Сылка уточнил, что в школе реконструировали фасад, заменили оконные блоки, систему отопления, полностью выполнили косметическую отделку помещений, отремонтировали пищеблок, спортивный и актовый залы.

«Ремонт выполнен на высоком профессиональном уровне, качественно и в срок. Обновленные учебные классы стали светлее, теплее и уютнее. Надеюсь, что в таких прекрасных условиях дети покажут нам самые высокие результаты в обучении», — сказал глава Волоколамского округа.

Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

В 2019 году на территории муниципалитета капитально отремонтировали 13 образовательных учреждений. В этом году планируется отремонтировать еще девять школ и детских садов.

Жительница деревни Порохово Елена Иванова рада, что родителям с детьми больше не нужно ездить в привокзальную школу, в которой, кроме обычной, располагалась еще и вечерняя школа. «Нашу школу теперь не узнать! Особенно зону отдыха под лестницей, где можно отдохнуть между уроками на уютных диванах», — отметила Елена Иванова.

Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

Местный житель Игорь Степанов также рад, что дети снова будут учиться рядом с домом, и что долгожданный ремонт завершен. «Ведь эта школа очень старая, построена еще в 1939 году. А теперь она имеет современный вид и современное оборудование, даже есть интерактивная доска, которая существенно облегчит обучение детей. Я считаю, что детям нужно с раннего возраста показывать порядок и чистоту во всем», — высказал свое мнение Игорь Степанов.

По словам министра образования Московской области Ирины Каклюгиной, в 2020 году капитальный ремонт начнется в 35 подмосковных школах. Обновят инженерные коммуникации, проведут косметические работы, планируется закупка новой мебели и оборудования. На эти цели выделено свыше 2 миллиардов рублей.

Так школа выглядела до ремонта. Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

«Образовательные учреждения региона регулярно проходят мониторинг на предмет должного состояния зданий. В первую очередь ремонтируются здания с износом от 70%. При формировании перечня объектов на этот год мы также постарались учесть мнение жителей — участников опроса на портале «Добродел».

Обновление школ ждет Балашиху, Богородский, Воскресенск, Долгопрудный, Домодедово, Егорьевск, Жуковский, Клин, Коломенский, Орехово-Зуево, Подольск, Рузский, Сергиево-Посадский, Электросталь, Волоколамский, Дубну, Зарайск, Лосино-Петровский, Солнечногорск, Серебряные Пруды, Ступино и Одинцово, добавила Ирина Каклюгина. Ремонт учреждений проводится в рамках госпрограммы «Образование Подмосковья».