Школа в виртуальной реальности. В Реутове запустят портал для изучения высоких технологий

В Реутове запустят первый в России виртуальный портал для обучения школьников высоким технологиям. Дети из любой точки страны смогут учиться по современным стандартам.

На виртуальном портале будет представлено более 20 обучающих программ. На сайте разместят тесты на определение профориентации. Их дети будут проходить в самом начале, чтобы понять, в какой кружок лучше пойти.

После того, как ребенок определится с интересами, его ждут лекции, семинары, практические занятия удаленно. Если этого школьнику мало, на сайте можно найти список образовательных учреждений, где ученика уже ждут по его программе. Ну, и конечно, двери реутовского технопарка открыты для всех участников обучения — реального и виртуального.

Чтобы попасть в виртуальную реальность, не обязательно покупать дорогой 3D-шлем. Достаточно современных гаджетов, которые есть сегодня в каждом доме.

Сейчас портал обучающей виртуальной реальности проходит последние доработки. На реализацию проекта из городского, областного и федерального бюджетов выделили девять миллионов рублей.

В сентябре его запустят в общее пользование. Так что школьники из любой точки страны смогут изучать высокие технологии по современным стандартам.