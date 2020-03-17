Школа в виртуальной реальности. В Реутове запустят портал для изучения высоких технологий
На виртуальном портале будет представлено более 20 обучающих программ. На сайте разместят тесты на определение профориентации. Их дети будут проходить в самом начале, чтобы понять, в какой кружок лучше пойти.
После того, как ребенок определится с интересами, его ждут лекции, семинары, практические занятия удаленно. Если этого школьнику мало, на сайте можно найти список образовательных учреждений, где ученика уже ждут по его программе. Ну, и конечно, двери реутовского технопарка открыты для всех участников обучения — реального и виртуального.
Чтобы попасть в виртуальную реальность, не обязательно покупать дорогой 3D-шлем. Достаточно современных гаджетов, которые есть сегодня в каждом доме.
Сейчас портал обучающей виртуальной реальности проходит последние доработки. На реализацию проекта из городского, областного и федерального бюджетов выделили девять миллионов рублей.
В сентябре его запустят в общее пользование. Так что школьники из любой точки страны смогут изучать высокие технологии по современным стандартам.