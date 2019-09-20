Школа в Серпухове расширится на 200 мест

В Серпухове началось строительство пристройки к зданию школы № 9. В 2020 году там появится двухэтажный учебный корпус на 200 мест. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Площадь пристройки составит свыше 3,1 тысячи квадратных метров. Серпуховскую школу №9 после завершения реконструкции смогут посещать 840 детей.

Согласно архитектурно-планировочным решениям, новое здание будет разделено на две основные группы помещений: учебные и общешкольные. В группу учебных помещений войдут учебные классы, лаборатории, методические кабинеты. К общешкольной группе отнесут актовый и спортивный залы, библиотеку, медпункт и столовую.

Артем и Виталий Усачевы — братья. Старший — Виталий — уже ходит в шестой класс, а маленький Артем пойдет в первый класс в следующем году. Их мама Светлана Усачева признается, что со второй сменой существуют некоторые трудности — сложно спланировать секции и кружки для ребенка. «Думаю, что в следующем году будет легче, ведь новый корпус поможет разгрузить школу», — надеется Светлана.

Серпуховчанка Алина Макарова — мама девятиклассницы Ольги Павловой. Она рассказала, что местные жители с пониманием отнеслись к тому, что вместо новой школы появится пристройка к существующей. «Мы прекрасно понимаем, что новую школу в нашем микрорайоне построить нельзя из-за плотной застройки. Спасибо администрации городского округа и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву за то, что нашли решение», — поблагодарила Алина Макарова и пообещала, что ученики и их родители будут беречь новую школу.

Новое здание оборудуют с учетом потребностей маломобильных групп населения и оснастят современной противопожарной системой. На прилегающей территории запланировано обустройство зоны отдыха, а также физкультурно-спортивной, хозяйственной и учебно-опытной зон.

Строительство пристройки ведется в рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование проекта осуществляется из средств областного и муниципального бюджетов.

Источник фото: администрация городского округа Серпухов

На территории Серпухова дополнительные места появятся в школе № 7, где также планируют возвести пристройку. Введение объектов в эксплуатацию позволит значительно снизить численность обучающихся во вторую смену, а полностью ее ликвидировать поможет строительство школы в Ивановских Двориках на 825 мест, которую возведут по госпрограмме «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы. Для проектирования новой школы уже сформирован земельный участок и проведены проектно-изыскательские работы.

В начале этого учебного года открыла двери школа в поселке Большевик. Это продолжило тенденцию перевода образовательных учреждений муниципалитета на односменный режим работы. Школа в поселке возводилась на средства, выделенные из бюджета Московской области и местного бюджета, а учебное оборудование было закуплено на деньги Министерства образования Подмосковья.

В здании школы, рассчитанной на 600 мест, разместились 24 класса начальной, средней и старшей ступени. Кроме этого, учебный комплекс включает в себя малый и большой спортивные залы, помещения для группы продленного дня, актовый зал, библиотеку и просторную столовую. На пришкольной территории расположились детские игровые зоны, футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки.

В 2019 году по поручению губернатора Московской области в Серпухове открылась школа № 18 на 600 учебных мест. Меньше года понадобилось строителям, чтобы возвести здание.