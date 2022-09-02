Подмосковье 02 сентября 2022, 12:35 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Школа в поселке Свердловском открылась после ремонта в Лосино-Петровском

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Школа имени Михаила Марченко в поселке Свердловский открылась после капитального ремонта. В ней обновили крышу, утеплили фасад, провели отделочные работы, а также заменили окна и двери. В новом учебном году там появился экспериментальный эффективный класс.

Школа открыла двери после ремонта 1 сентября. В новом учебном году в ней создали первый в округе 1 «Э» класс. Дети в нем будут изучать четырехлетнюю программу за три года. Глава округа Сергей Джеглав обратился к ученикам с напутственными словами.

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«Дорогие ребята, кто идёт впервые в первый класс, выпускники. Поздравляю всех с Днём знаний, с Днём начала нового учебного года. Всем здоровья, выдержки, энергии, мирного неба над головой», — сказал он.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев обратился с поздравлениями к школьникам Подмосковья. Он поделал им быть смелыми и любознательными.

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