Подмосковье 02 декабря 2022, 09:41 Школа в подмосковном поселке Красная Пойма отметила 85-летний юбилей

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Первую школу в поселке Красная Пойма открыли в деревянном здании бывшей конюшни. С тех пор многое изменилось. В этом году она отметила 85-летний юбилей.

Поздравить школу пришли ветераны и выпускники. Многие были с семьями, поскольку здесь учатся целыми поколениями. Родители приводят сюда своих детей, а потом и внуков.

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По случаю праздника глава округа Сергей Тимохин вручил педагогам благодарственные письма и почетные грамоты. Он рассказал о приятной новости, которая стала подарком к юбилею.

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«Школа входит в капитальный ремонт. Буквально после Нового года оперативно начинают делать. Так как Андрей Юрьевич (губернатор Московской области — прим. ред.) персонально занялся этим вопросом, школа будет не просто капитально отремонтирована, будет сделано благоустройство, заменено оборудование», — рассказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Сейчас в школе обучается более 350 ребят. За 85 лет учебное заведение окончили 1500 выпускников, 69 из которых — медалисты. В Краснопоймовской школе открыты «Точки роста», центры с самым современным оборудованием. Здесь же работает лучший в городском округе Луховицы школьный музей, который бережно хранит историю учреждения.

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