Подмосковье 20 декабря 2022, 09:00 Школа в одинцовском поселке Часцы отметила 130-летний юбилей

Читать 360tv в

Часцовская школа отметила юбилей. Ровно 130 лет назад ее стены приняли первых учеников трехлетних курсов — дети всех возрастов занимались в одном классе с единственным учителем.

Многие педагоги работают здесь долгие годы, для них школа давно стала вторым домом. Любовь Малыгу направили сюда как молодого специалиста в 1965 году. Она проработала в Часцах учителем начальных классов 53 года. На ее профессиональном счету 16 выпусков.

Реклама

«Часцовская школа — самая лучшая школа из сельских школ. Коллектив часцовских учителей — тоже самый лучший педагогический коллектив. Я думаю, другого такого нет», — сказала учитель начальных классов МБОУ Часцовской СОШ Любовь Малыга.

Реклама

Сегодня Часцовская школа представляет собой образовательный комплекс с четырьмя школьными и тремя дошкольными отделениями. Здесь разрабатывают передовые программы обучения, используя технологии и современное оснащение. Школа шагает в ногу со временем, поддерживая традиции прошлого.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».