Школа для 1,5 тысячи ребят появится в новом квартале Люберец
Современную школу на 1,5 тысячи мест построят в новом квартале Люберец. Она разместится в жилом комплексе «Первый Лермонтовский». Корпус будет состоять из двух крыльев — одно из них отдадут начальным классам.
У фасада будет необычный геометрический рисунок, отметил министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.
Перед зданием сделают мини-площадь, которая будет перетекать в пространство внутреннего двора
В облицовке школы архитекторы решили совместить светлые и темно-серые оттенки, структурное остекление.
В помещении для начальных классов обустроят спортивный и хореографический залы. В крыле для учеников средней школы создадут спортивный, актовый и тренажерный залы. В здании откроют медиатеку.
Во внутреннем дворике появится футбольное поле. Здесь же установят спортивные площадки и тренажеры.