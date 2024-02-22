Подмосковье 22 февраля 2024, 19:23 Школа в Мытищах будет носить имя Героя СССР, космонавта Валерия Рюмина Министерство территориальной политики Московской области

Читать 360tv в

Школа № 35 в Мытищах будет носить имя дважды Героя Советского Союза, космонавта Валерия Рюмина. Соответствующее постановление подписал губернатор московской области Андрей Воробьев.

Валерий Викторович Рюмин — советский и российский космонавт, бортинженер космических кораблей и орбитальной станции «Салют-6», специалист полета шаттла «Дискавери», Почетный гражданин города Мытищи.

Реклама

Как рассказали в Министерстве территориальной политики Московской области, школа № 35, открытая в прошлом году, планирует стать лидером в изучении новейших достижений современной науки среди образовательных учреждений Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».