Школа в можайском селе Тропарево откроется в 2020 году

Жители села Тропарево Можайского городского округа обсудили проект новой школы на 275 мест, которую построят в следующем году. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Новая школа в селе Тропарево появится в 2020 году. Ее проект местные жители обсудили с главой округа Дмитрием Абареновым, депутатом Госдумы РФ Оксаной Пушкиной и председателем Совета депутатов округа Лидией Афанасьевой.

Обрушение кровли пристройки, в которой находилась столовая, в школе Тропарева произошло 20 февраля 2019 года. Обошлось без пострадавших, учащиеся и педагоги были эвакуированы. Учебный процесс продолжился в ближайшей школе соседнего села Сокольниково.

Родители школьников обратились к губернатору Московской области с просьбой построить новую школу. По поручению Андрея Воробьева образовательное учреждение включено в число 50 подмосковных школ, которые будут построены в рамках президентского национального проекта.

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Проект школы, взятый за основу, уже реализован в городе Домодедово. Новое трехэтажное здание построят на месте старой школы. Современное оснащение позволит создать комфортные условия для обучения и самореализации детей. На территории разместится стадион, детские игровые и спортивные площадки, а также зоны, необходимые для научно-исследовательской деятельности и отдыха школьников.

Глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов подчеркнул, что по поручению губернатора, школу нужно ввести в эксплуатацию в 2020 году.

«Мы сейчас идем по максимально ускоренному графику. В настоящее время проект уже проходит экспертизу. Очень приятно, что всем жителям, которые пришли на встречу, проект понравился. Уверен, школа станет теплым домом для наших детей, и все родители будут за них спокойны», — заключил Дмитрий Абаренов.