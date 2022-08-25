Школа в деревне Зубачево в Сергиевом Посаде откроется в 2023 году

Строительство школы продолжается в деревне Зубачево в Сергиевом Посаде. В нее смогут пойти 550 детей. Готовность объекта составила 25%, сообщили в Минстрое Подмосковья.

Как отметили в ведомстве, рабочие уже приступили к работам на третьем этаже, а также начали проведение коммуникаций. Полностью строительство завершат к сентябрю 2023 года.

В школе обустроят учебные классы, лаборатории, мастерские, столовую, спортивный и актовый залы и другие посещения. Территория озеленят и благоустроят. Открытие учреждения позволит разгрузить школу № 21, которая сейчас работает в две смены.

Работы ведут по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в школы Подмосковья в этом году пойдут свыше 42 тысяч первоклассников.