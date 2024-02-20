Подмосковье 20 февраля 2024, 20:18 Имя Героя СССР Григория Бояринова присвоили школе № 3 в Балашихе открытые источники

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, по которому СОШ № 3 в Балашихе присвоено имя Григория Бояринова. Это советский военный деятель, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

В Министерстве территориальной политики Подмосковья рассказали, что Григорий Иванович прошел войну и был дважды ранен. После Победы много учился, затем преподавал и сделал большой вклад в подготовку военных специалистов. Бояринов героически погиб 27 декабря 1979 года, руководя штурмом резиденции главы Афганистана в Кабуле. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно.

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Школа № 3 считается патриотическим центром в своем микрорайоне. Здесь работает музей «Наследие», ведется активная поисковая и исследовательская работа по боевому пути военного деятеля. Жители микрорайона Павлино чтут память о Григории Бояринове.

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