Подмосковье 14 июня 2023, 13:38 Школа творчества в Химках выпустила первых в Подмосковье мастеров народного промысла

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Школа творчества «ЭПОХИ. Ремесла» в Химках выпустила мастеров народного промысла. Специалистов такого профиля в Подмосковье подготовили впервые.

Учеников в школе «ЭПОХИ. Ремесла» обучали по пяти направлениям декоративно-прикладного искусства: вышивка, ткачество, резьба по дереву и кости, кружевоплетение на коклюшках и роспись.

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«Каждый из наших выпускников может выбрать любое направление, но основное, конечно, — это дать художественные навыки. То есть без умения рисовать ни один вышивальщик, ни один резчик не сможет создать какое-то свое произведение», — рассказала директор школы творчества «ЭПОХИ. Ремесла» Любовь Камаева.

Все девушки окончили школу творчества с отличием и планируют дальше заниматься народными промыслами.

«Школа творчества занимает очень важную, нужную нишу. Она развивает ремесла и народные промыслы. <…> Очень здорово, что Химки — первый из муниципалитетов, где стали проводить такую важную работу по сохранению наших исконных ремесленных традиций», — отметила муниципальный депутат Юлия Мамай.

При поддержке главы городского округа Химки Дмитрия Волошина и местных депутатов директор школы творчества «ЭПОХИ. Ремесла» Любовь Камаева провела фестиваль «Art-пространство». В сквере «Весна» юные таланты выступили с творческими номерами и поучаствовали в выставке декоративно-прикладного творчества.

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