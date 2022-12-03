Подмосковье 03 декабря 2022, 20:03 «Школа современного предпринимателя» заработала в Коломне

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Бизнес-науке бесплатно может обучиться любой желающий в Коломне. В рамках проекта «Школа современного предпринимателя» для горожан прошел первый семинар, посвященный социальному предпринимательству, в ходе которого жителям города рассказали, как открыть свое дело и сделать его успешным.

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«В течение двух месяцев каждый участник получает базу теоретических знаний, после чего он может открыть свой бизнес. К концу курса учащиеся защищают свои проекты, где рассказывают об их рентабельности, маржинальности и сроках реализации», — отметила генеральный директор «Центра Бизнес-Компетенции» Ирина Тимкова.

Московская область занимает первое место в стране по количеству социальных предпринимателей. Бизнесменов и их проекты готовы поддерживать: на федеральном уровне с помощью грантов, на региональном — субсидиями.

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