Школа со стадионом появится на улице Шмидта в Щелкове

В рамках государственной программы в Щелкове продолжают строительство школы на 275 мест. В данный момент рабочие приступили к устройству спортивной территории школы.

Школа на улице Шмидта будет сдана уже в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте более 200 человек. Строители продолжают выполнение фасадных и кровельных работ, отделку помещений и монтаж внутренних инженерных сетей. Они также приступили к устройству спортивного ядра. Строительная готовность объекта оценивается в 82%», — уточнили в сообщении.

В новом здании школы появятся просторные учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, лаборантские классы и мастерские, библиотечный центр, столовая, административные и вспомогательные помещения. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

Новая школа строится в соответствии со всеми стандартами современных учебных учреждений. Здание будет оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения.

Строительство ведется в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.