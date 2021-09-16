Школа «Сколково» отметит юбилей световым шоу с аватарами гостей праздника

Московская школа управления «Сколково» отметит свой 15-й день рождения 18 сентября 2021 года. В честь праздника состоится масштабное световое шоу, участниками которого станут гости праздника.

Поверхность здания бизнес-школы превратится в арт-объект площадью свыше трех тысяч квадратных метров, который представит самые яркие достижения школы за 15 лет деятельности, а также все новое, что открывается ее выпускникам, партнерам и основателям.

В основу концепции светового шоу лег юбилейный слоган школы — «„Сколково“ не заканчивают. „Сколково“ начинают», а также игра геометрических форм и перспективы.

Для визуального отображения идеи о перспективе и протяженности во времени команда школы в световом шоу будет использовать технологии дополнительной реальности. С помощью специального оборудования на кампусе любой гость праздника сможет оставить свой след в истории школы, «поселив» на фасаде ее здания свой виртуальный образ — аватар.

После этого участник получит специальный QR-код, который дает скидку на одну из открытых программ бизнес-школы «Сколково».

Увидеть световое шоу все желающие смогут бесплатно, причем организаторы решили показать его не только 18-го, но и 19-го сентября. Оно будет проходить с 20:00 до 20:40 по московскому времени.

Московская школа управления «Сколково» была открыта в 2006 году. Она является совместным проектом представителей российского и международного бизнеса. Председателем Международного попечительского совета бизнес-школы является бывший председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.