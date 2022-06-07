Школа с рельефными фасадами появится в поселке Заречье

Проект общеобразовательной школы на 750 мест в Одинцовском городском округе поддержала рабочая группа архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области.

Школу построят в поселке Заречье, на территории жилого комплекса «Резиденции Сколково».

«Трехэтажная школа площадью более 12 тысяч квадратных метров планируется к строительству на участке площадью порядка 1,7 гектара. В образовательном учреждении будет размещено все необходимое для комфортного обучения детей поселка Заречье: в здании спланировано два спортзала для младшей и старшей школы, просторный актовый зал, вместительная столовая, светлая библиотека, кабинеты и разнообразные мастерские», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По проекту главный вход школы ориентирован на будущий бульвар жилого комплекса. Внутренние дворы здания направлены на парковую зону, примыкающую с западной стороны участка. Благодаря такой планировке и большой площади остекления внутреннее пространство школы приобретет объем и наполнится светом.

Источник фото: телеканал «360»

Блоки старшей и младшей школ симметрично примыкают к основному зданию с севера и юга, что позволяет развести потоки обучающихся. Композиционным и функциональным ядром школы станет консольный выступ актового зала и фойе на втором и третьем этажах, который акцентирует главный вход.

«Композиция фасадов строится на чередовании остекления и простенков между оконными проемами. Сложная геометрия простенков придает фасаду ритм и меняет восприятие облика здания при разном освещении. Мятный оттенок гармонично интегрирует объект в природное окружение», — отметила Александра Кузьмина, главный архитектор Московской области.

На территории школы будет организовано спортивное ядро с игровыми и баскетбольной площадками, беговой дорожкой и зоной спокойного отдыха.

Проектируют здание школы архитектурное бюро «Архпроект», член Ассоциации проектировщиков Московской области.