Важное 28 ноября 2023, 14:54 Андрей Воробьев: уникальную школу с гуманитарным уклоном в Котельниках достроят в 2024 году Автор фото: Константин Семенец

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Новый образовательный кластер появится в микрорайоне Парковом в Котельниках. В него войдут два детских сада и большая школа сразу для двух тысяч учеников, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Она станет первой в жилом квартале, а достроят ее раньше срока — к 1 сентября 2024 года.

Детские сады в микрорайоне открыли в этом и прошлом годах — они вмещают 700 воспитанников. Школа, которую сейчас строят в ЖК, позволит создать целый образовательный кластер и станет новым корпусом СОШ № 2.

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«Строит ее проверенная компания, которая досрочно сдала уже ряд объектов в Подмосковье. Мы постоянно стараемся совершенствовать процесс. <...> Наша задача — сдать ее не в декабре 2024-го, а к 1 сентября. Все будет уютно и красиво — учителям и школьникам понравится», — отметил Андрей Воробьев.

Это будет первая в микрорайоне школа. Начальные классы примут 800 ребят, старшие — 1,2 тысячи.

Учебная программа для старших классов будет с гуманитарным уклоном. Сейчас набираем команду педагогов. Андрей Воробьев

На территории, добавил он, обустроят беговые дорожки, площадки для игр в волейбол и баскетбол, детские игровые комплексы.

В школе предусмотрят 80 основных и 33 профильных кабинета. Появятся лаборантские и мастерские. В старших классах будут углубленно изучать русский язык, литературу, историю и обществознание.

«Микрорайон Парковый активно развивается. Сюда переезжают семьи с детьми, поэтому построим здесь образовательный кластер», — подчеркнул глава Подмосковья.

На строительной площадке трудятся 200 специалистов, рассказал представитель подрядчика Илья Демидов.

«Помимо классов, здесь будет актовый зал на 630 мест, четыре спортивных зала, большой пищевой блок. Мы делаем модель универсальных совмещенных классов-лабораторий, чтобы создать больше возможностей для учебного процесса. Там смогут преподавать и химию, и физику», — добавил он.

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