Подмосковье 02 февраля 2024, 22:22 Школа реставрации скульптуры открылась в Центральном музее ВВС России в Монине Unsplash

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Проект «Крылья Советов — люди и самолеты» собрал молодых реставраторов-скульпторов в Центральном музее ВВС России. Целью проекта является проведение реставрационных работ на предметах художественного фонда коллекции «Скульптура».

Мастера работают над коллекцией гипсовых бюстов легендарных полководцев, маршалов и летчиков — Александра Суворова, Ивана Конева и других. Бюсты появились в музее в период 1980-х годов ХХ века, еще при жизни некоторых героев.

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«Реставрация — это такое дело, что можно великолепно знать теорию, а сталкиваешься с предметом и видишь, что тут теория не поможет. Нужен творческий подход. Всегда лучше учиться, работая рядом с кем-то опытным, опираясь на его какие-то хитрости», — отметил руководитель проекта художник-монументалист Юрий Вайс.

Организаторы проекта «Крылья Советов — люди и самолеты» и Союз реставраторов России планируют продолжить сотрудничать с музеем. Помимо скульптур, здесь есть живописные полотна, нуждающиеся в реставрации, а также само здание ангара, где экспонируются самолеты — участники боевых действий в период Второй мировой войны.

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